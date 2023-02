Scaroni: “L’Eni è l’arma vincente dell’Italia in Africa”

“Di fronte alla crisi energetica l’Italia dispone di uno strumento che nessun altro paese può vantare: Eni. Che è anche la nostra arma vincente in Africa”, dice al “Foglio” Paolo Scaroni, vicepresidente di Rothschild & Co., già alla guida dei colossi italiani Eni ed Enel. “La nostra azienda petrolifera è il primo operatore degli idrocarburi nel continente africano. La Germania non ha una Eni tedesca, né l’Austria o la Repubblica ceca. Noi abbiamo una carta vincente che è ancora più rilevante se consideriamo la nostra collocazione geografica, nel mezzo del Mediterraneo, con una rete di pipeline che già oggi collegano l’Europa con il Nord Africa”.

Nel corso della visita ad Algeri, la premier Giorgia Meloni ha rilanciato il Piano Mattei per fare dell’Italia l’hub energetico europeo: “E’ un’ottima idea, il governo si sta muovendo bene. Se oggi l’Algeria dispone di gas, è merito di Eni che a partire dal 2015 ha effettuato scoperte importanti in quel paese. Queste scoperte hanno arricchito le riserve nazionali algerine: oggigiorno l’Algeria esporta più gas perché ha più gas. L’idea che l’Italia diventi una mega pipeline in grado di rifornire tutta l’Europa è realizzabile a patto che si potenzino la produzione algerina di gas e il sistema di tubature che collegano il paese africano alla Sicilia”.

“Dalla Russia – continua – noi europei importavamo centocinquanta miliardi di metri cubi di gas all’anno, l’Algeria ce ne fornisce venti che da soli non bastano a coprire l’intero fabbisogno italiano. Perciò la produzione algerina va aumentata, le pipeline della linea adriatica vanno raddoppiate, servono infrastrutture. L’Italia gode di un vantaggio specifico: i tubi esistono già e il gas africano è meno costoso di quello liquefatto proveniente da Stati Uniti e Qatar”. Insomma, il Piano Mattei lo convince: “Il governo ha goduto di due fortune: le temperature elevate di quest’inverno che hanno ridotto i consumi stagionali di gas e che hanno evitato razionamenti, e la presenza massiccia di Eni in Africa. Sia io che l’amministratore delegato Claudio Descalzi siamo, in un certo senso, figli di Enrico Mattei. Il rapporto con l’Algeria e con la Libia viene da lontano. Ad Algeri Mattei e l’Eni sono visti ancora oggi come protagonisti del processo di emancipazione del paese dal colonialismo francese per via del sostegno fornito, negli anni Cinquanta, al Fronte di liberazione nazionale”. In Libia invece la situazione è più complessa, nonostante l’accordo sul gas firmato sabato scorso a Tripoli da Eni e Noc: “In Libia tutti sono ai margini. Oggi quel paese è tecnicamente uno stato fallito, nella totale impasse politica, il che rappresenta un enorme problema per noi che importavamo quasi dieci miliardi di metri cubi di gas all’anno e oggi ne importiamo meno di un miliardo. Senza stabilità politica, non c’è sviluppo”.

L’Ad di Eni Claudio Descalzi ha dichiarato che potremo fare totalmente a meno del gas russo nell’inverno 2024-2025. “E’ così, – conferma Sacroni – allo stato attuale continuiamo a importare circa venti milioni di metri cubi di gas russo al giorno. Progressivamente dovremo completamente rinunciarvi. Nel frattempo, abbiamo aumentato l’import di gas liquido dagli Usa che però è ben più costoso. Nel lungo periodo, il sistema industriale in Europa e in Italia dovrà fare i conti con un prezzo dell’energia più elevato che negli Usa”. Al Consiglio europeo del 9 febbraio l’Europa troverà una risposta adeguata al massiccio piano di investimenti messi sul tavolo da Washington per incentivare l’industria statunitense nella transizione verde: “Sono convinto che il Consiglio europeo emetterà un nuovo bond per fare fronte alla competizione statunitense. Questa sfida non è solo italiana ma investe l’Europa intera”, ha concluso Scaroni.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram