Presso una struttura mobile di circa 100 mq, appositamente attrezzata con dispositivi medico diagnostici ad alta tecnologia, per le persone over 40, sarà possibile effettuare gratuitamente esami oculistici della retina e del nervo ottico per l’individuazione precoce di malattie oculari

Sbarca in Sardegna la campagna di prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico promossa dall’ Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità IAPB Italia onlus con il patrocinio del Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità e della Regione Sardegna. Presso una struttura mobile di circa 100 mq, appositamente attrezzata con dispositivi medico diagnostici ad alta tecnologia, per le persone over 40, sarà possibile effettuare gratuitamente esami oculistici della retina e del nervo ottico per l’individuazione precoce di malattie oculari. Le città interessate della Campagna di prevenzione sono: 9,10, 11 maggio Cagliari in Via Diego Cadello (ingresso al parco); 12, 13 maggio Oristano in Piazza Eleonora D’Arborea; 14, 15 maggio Nuoro in Piazza Italia; 16, 17 maggio Sassari Piazzale Segni.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram