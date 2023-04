Sardegna: tutto pronto per la Sagra degli Agrumi di Muravera

È la festa che apre le porte a tutte le altre, che arriva con i germogli della Primavera e investe con i suoi colori e i suoi profumi le vie dell’accoglienza e dell’ospitalità. La Sagra degli agrumi di Muravera, che giunge quest’anno alla sua 49esima edizione, è uno dei più importanti raduni della Sardegna, che mescola tradizione e innovazione, suoni e danze, voci ed emozioni, maschere etniche e folklore per animare un contesto che attrae migliaia di persone affezionate alla grande festa della cultura popolare. La Pro loco “Murera” di Muravera, organizzatore dell’evento in sinergia con il Comune, la Provincia del Sud Sardegna e la Regione Sardegna, ogni anno nutre il cartellone degli appuntamenti con una serie di iniziative d’arte, cultura, tradizioni, spettacolo, mostre e rappresentazioni. L’obiettivo è quello di valorizzare la rinomata produzione locale, l’economia, il turismo, le bellezze paesaggistiche di un territorio unico e suggestivo per bellezza e peculiarità.

L’edizione numero 49 si svolgerà da venerdì 21 a martedì 25 aprile. Spazio a degustazioni, laboratori, convegni e tanta musica. Domenica 23 aprile è la data dell’attesa sfilata con i gruppi folk, le etnotraccas, i cavalieri, le amazzoni, la Banda Musicale G.Verdi di Muravera e le maschere tradizionali del Carnevale. L’appuntamento è in via Roma alle ore 10:30. L’esibizione dei gruppi Folk avrà luogo in piazza Europa alle ore 16:30. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta su Sardegna Live e su Videolina. “Quest’anno parteciperanno alla realizzazione della Sagra gli alunni di scuole di diverso ordine e grado – spiega la presidente della Pro loco di Muravera, Daniela Camedda -. Bambini, ragazzi e giovani adulti collaboreranno con i più navigati per due grandi obiettivi: la riuscita di una Sagra indimenticabile che faccia stare bene sia i residenti che i visitatori e la rinascita di Muravera, dopo un periodo buio per tutti, quello della pandemia, che ha impedito l’organizzazione di eventi importanti, fiori all’occhiello di paesi con alle spalle tradizioni di lunga data”.

“Un’edizione importante – afferma l’assessore al Turismo del Comune di Muravera, Matteo Plaisant – innanzitutto perché precede la 50 esima, quella del prossimo anno, e poi perché rappresenta una vera e propria rinascita dopo la pandemia”. “L’anno scorso la sagra è stata organizzata velocemente e occasionalmente nel mese di maggio – prosegue l’assessore – erano in vigore ancora le restrizioni e non l’abbiamo potuta godere appieno. Quest’anno ci siamo preparati sfruttando il ponte del 25 aprile e con un ampio coinvolgimento delle associazioni e della popolazione, tra cui tutte le scuole di diverso ordine e grado. Ci saranno eventi fino a martedì e i numeri di quest’anno, dagli oltre 1000 figuranti alle 10 etnotraccas e gli 80 cavalli, sono davvero importanti”. “La Sagra segna l’inizio della stagione turistica – conclude l’assessore Plaisant – quindi rappresenta un evento fondamentale per Muravera”.

