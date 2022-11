Sardegna: successo per la Fiera dell’Agricoltura di Arborea

L’agricoltura sarda riparte dalle donne e dai giovani. Il messaggio arriva dall’assessore regionale all’Industria, Anita Pili, che ha partecipato in rappresentanza della Giunta all’inaugurazione della Fiera dell’agricoltura ad Arborea. “Una ripartenza attesa – ha spiegato Pili – Da Arborea e dalla sua comunità dinamica arriva un importante esempio intergenerazionale, imprenditoriale e sociale e un segnale di forte vitalità che ci fanno guardare al futuro con ottimismo in vista del pieno ritorno alla normalità che tutto il sistema economico della Sardegna sta aspettando da tempo”.

Ricco il calendario di eventi che hanno caratterizzato la manifestazione svoltasi nel fine settimana. L’iniziativa è del Comune di Arborea insieme alle associazioni locali, con il supporto della Regione Sardegna, per promuovere il sistema produttivo del territorio. Numerosi i visitatori per la mostra regionale di bovini di razza frisona, per la mostra mercato di macchine e componenti per l’agricoltura e per la fiera regionale orto floro vivaistica. Ad inaugurare la kermesse il sindaco di Arborea, Manuela Pintus. Ieri pomeriggio, invece, spazio alla tradizionale sagra delle fragole offerte dai produttori locali e dalla Pro Loco di Arborea.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram