Sardegna, Solinas: “Impegno straordinario della Regione per potenziare la sanità in Ogliastra”

Una situazione di grave disagio, determinata dall’impoverimento degli organici conseguente al blocco del turn over e all’indebolimento dei servizi ospedalieri. E’ quella che vive l’Ogliastra ed è stata più volte denunciata dagli amministratori locali e da comitati di cittadini. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha incontrato i sindaci del territorio per esaminare con loro la situazione ed ascoltare proposte e suggerimenti. “La riforma sanitaria varata da questa Giunta – ha detto Solinas – è una scelta coraggiosa che guarda al futuro, con una particolare attenzione ai territori e con il preciso intento di riportare i servizi vicino ai cittadini. Per questo abbiamo voluto restituire all’Ogliastra la Asl e la Provincia, segnando una netta inversione di tendenza rispetto all’accentramento nelle principali città, così come riserviamo un’attenzione particolare nell’ammodernamento delle apparecchiature e nell’utilizzo della telemedicina”.

Il presidente della Regione ha evidenziato la “cronica carenza di organici, alla quale è difficile porre rimedio per la mancanza di medici e lo scarso numero di coloro che partecipano ai concorsi pubblici. Ne abbiamo bandito numerosi e 25 sono in corso di espletamento. Ma spesso il numero dei candidati è inferiore a quello dei posti a disposizione. Imminente la noma del direttore generale della Asl ogliastrina, scelta sulla quale voglio coinvolgere gli amministratori locali affinché la nomina sia condivisa e gradita al territorio”. Il Presidente ha anche fornito assicurazioni sulla convenzione per il servizio di elisoccorso, e ha assicurato la piena disponibilità a rivedere, insieme agli enti locali, la distribuzione geografica delle case e degli ospedali della Comunità, in modo da assicurare al territorio dell’Ogliastra una adeguata copertura e l’erogazione di servizi di alto livello.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram