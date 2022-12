Sardegna: sempre più truffe online, nel 2022 sono state 246

Nel 2022 in Sardegna sono stati 246 i casi di truffe e-commerce, di cui 17 vedono come vittime gli over 65. 188, invece, le persone denunciate all’autorità giudiziaria e sono stati sottratti complessivamente 245mila euro. I dati li snocciola il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale della Sardegna, diretta dal capo compartimento regionale, Francesco Greco che raccomanda attenzione alle truffe sul web soprattutto nel periodo natalizio. Nelle truffe online cadono anche i giovani, quelli che hanno una maggior dimistichezza con gli strumenti informatici. La polizia Postale punta molto sulla prevenzione: chi acquista online deve essere consapevole di correre il rischio di cadere nelle mani di truffatori. La Polizia Postale mette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli acquisti: temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza Internet.

