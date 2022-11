Sardegna: rientra lo strappo il Partito Sardo d’Azione e la Lega

Rientra lo “strappo” fra il Partito Sardo d’Azione e la Lega. Al termine della direzione nazionale sardista convocata dopo le condizioni del leader della Lega, Matteo Salvini: nell’unico collegio a disposizione della Lega non correrà il Psd’Az e capolista al proporzionale per la Camera (unica posizione quasi sicuramente eleggibile) sarà un leghista, mentre il Psd’Az . che ha presentato il proprio simbolo al Viminale, slegato da quello del Carroccio – può indicare il primo in lista per il Senato. Ieri la decisione del Psd’Az annunciata dal presidente della Regione e segretario del partito dei quattro mori, Christian Solinas: “Accettiamo la sfida di proporre nostre candidature assieme alla Lega dentro la lista proporzionale per il Senato e per la Camera, soprattutto per Palazzo Madama dove correrà il nostro capolista”, ha detto Solinas richiamando il senso di responsabilità: “In questo momento storico – ha precisato Solinas – i sardi non avrebbero compreso la rottura dell’alleanza che governa l’Isola”.

Il Psd’Az chiederà a Matteo Salvini di recepire, con un impegno formale cinque punti programmatici da inserire nell’agenda di governo a elezioni espletate: l’inserimento nello Statuto il riconoscimento della Lingua sarda, della cultura e della storia della Sardegna, una fiscalità di vantaggio per l’Isola allo scopo di azzerare gli svantaggi dell’insularità, la ricontrattazione con l’Unione Europea del regolamento sulla continuità territoriale, l’abbattimento dei costi energetici per i cittadini tramite compensazioni energetiche a carico di chi sviluppa in Sardegna impianti fotovoltaici ed eolici e la richiesta di equiparazione della Sardegna alla Sicilia in termini di regionalizzazione delle sovrintendenze e del demanio marittimo.

