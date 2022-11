Sardegna: riaprirà il prossimo 22 agosto il pronto soccorso dell’ospedale Cto di Iglesias

E’ fissata per il prossimo 22 agosto la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale Cto di Iglesias. Lo comunica la Asl di Carbonia, precisando che il servizio funzionerà dal lunedì al venerdì h24 fino alle 14 del venerdì. L’ospedale Cto e il suo pronto soccorso erano stati al centro di polemiche nelle scorse settimane per la carenza di medici e il depotenziamento dei servizi. Dalla Asl parlano di “un risultato che, seppur parziale, restituisce al territorio un servizio fondamentale come è quello del primo soccorso”. La carenza di personale rimane comunque un problema per il quale si sta cercando una soluzione nel medio e nel lungo termine, sottolineano i vertici della Asl di Carbonia, che evidenziano come si sia “lavorato per cercare di garantire quanto prima la riapertura del Punto di primo intervento e ora siamo riusciti a trovare una soluzione grazie all’ausilio di medici in affitto, turni in prestazione aggiuntiva e il ricorso a figure equipollenti da altri reparti”.

