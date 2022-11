Sardegna, presidente del Consiglio regionale: “Via libera dal Senato a insularità è risultato storico”

Soddisfazione per il secondo via libera del Senato all'inserimento nella Costituzione del principio di insularità è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais

Soddisfazione per il secondo via libera del Senato all’inserimento nella Costituzione del principio di insularità è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais. “Si tratta di una importante misura che getta le basi per il definitivo superamento dei limiti di svantaggio naturale derivante dalla condizione d’insularità e favorire così, grazie alle misure perequative e di compensazione, la pari competizione con le altre Regioni italiane”, ha osservato Pais. Per il Presidente del Consiglio regionale siamo ad un passo da un risultato storico: “Su questo fronte decisive sono state le iniziative intraprese dalla Regione Sardegna e dal Presidente Christian Solinas in ambito politico nazionale ed europeo e il lavoro della Commissione speciale insularità regionale col suo Presidente Michele Cossa. E quello di tutti i sardi. Ora con fiducia attendiamo il secondo e definitivo passaggio alla Camera dei Deputati. Tutti insieme dobbiamo portare avanti le nostre giuste rivendicazioni e assicurare il riconoscimento dei nostri diritti”.

