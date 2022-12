Sardegna: presentato ai sindacati il piano formativo del personale della Regione

“Con il Piano formativo per il triennio 2022-24 la Regione Sardegna affronta in maniera organica la formazione del personale dirigente e non dirigente – ha spiegato l'assessore regionale al Personale, Valeria Satta - Un piano complessivo, ragionato in modo coordinato con direzioni generali, agenzie ed enti, coinvolti nella individuazione delle singole esigenze formative”.

Il piano formativo per il triennio 2022-24 destinato alle personale della Regione Sardegna è stato presentato ai sindacati. “Con il Piano formativo per il triennio 2022-24 la Regione Sardegna affronta in maniera organica la formazione del personale dirigente e non dirigente – ha spiegato l’assessore regionale al Personale, Valeria Satta – Un piano complessivo, ragionato in modo coordinato con direzioni generali, agenzie ed enti, coinvolti nella individuazione delle singole esigenze formative”. L’assessore Satta hai poi aggiunto che “i percorsi formativi sono numerosi e di ampio respiro e vanno dalla formazione di base garantita a tutto il personale ad argomenti specialistici destinati a rispondere alle necessità specifiche delle varie direzioni generali. Da più di dieci anni la Regione non affrontava in maniera sistematica la questione della formazione del personale con un programma vario ed esaustivo. La formazione e l’aggiornamento del personale costituisce il punto di partenza per garantire ai cittadini un servizio efficace e attuale, pronto a rispondere alle esigenze della comunità nel modo più puntuale possibile”.

