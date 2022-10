Sardegna: parte Tziu Pissenti, l’assistente virtuale per i cittadini di Quartu Sant’Elena

Tziu Pissenti è il nuovo assistente virtuale Telegram a disposizione dei cittadini di Quartu Sant’Elena. Gli utenti potranno inviargli domande, comandi e richieste su argomenti specifici riguardanti i servizi del Comune. Uno strumento che nasce dalla volontà di andare incontro al cittadino, velocizzando le procedure, risparmiando tempo prezioso e risorse per l’ambiente. Raffigurato con le sembianze di un simpatico personaggio in abito quartese, Tziu Pissenti darà una mano in più ai cittadini, fornendo una serie di servizi: dalle ultime notizie dell’Ente sino agli orari degli uffici comunali, ma anche trasmissione di documenti utili, a partire dalle bollette Tari.

Ottenere l’avviso TARI con Tziu Pissenti è semplice e veloce: un semplice messaggio di richiesta, la digitazione del proprio codice fiscale e, dopo aver confermato di essere l’intestatario dell’utenza, l’avviso arriva nella stessa chat, nel giro di pochi secondi. La sua immagine amichevole intende appunto rassicurare i cittadini sulla sua capacità di rispondere rapidamente ai quesiti e alle esigenze espresse tramite il bot. Tramite il nuovo assistente virtuale Telegram sarà possibile anche consultare gli orari degli uffici comunali e ricevere le ultime notizie riguardanti l’Ente e la comunità . In particolare basterà digitare ‘notizie’ e verranno visualizzate le ultime news presenti nell’home page del sito istituzionale del Comune. Le stesse notizie saranno poi consultabili per intero: con un semplice click sulle stesse si verrà infatti reindirizzati sulla pagina web. Per dialogare con Tziu Pissenti è sufficiente cercare il bot nell’applicazione, come in una normale chat di Telegram, oppure in alternativa cliccare sull’apposito bottone pubblicato nel sito istituzionale.

