Sardegna: ok in commissione Sanità alla proroga per il personale sanitario anti-Covid

La commissione Sanità, presieduta da Antonio Mario Mundula (Fdi) ha approvato a maggioranza, col voto contrario dell’opposizione, il Dl n.335 contente l’assestamento di bilancio. Via libera inoltre, ma in questo caso con voto unanime, alla Pl n.336 (primo firmatario Pierluigi Saiu della Lega) che proroga fino al 31 dicembre i contratti del personale sanitario in servizio per le attività di contrasto alla pandemia Covid.

Il costo complessivo del provvedimento è ripartito fra lo Stato, 41 milioni del fondo europeo Pon-Gov per il ciclo 2014-2020, e la Regione che metterà a disposizione 20 milioni provenienti dal capitolo “Nuovi oneri legislativi”. La platea potenziale dei beneficiari della legge è di circa 1800 unità con 18 mesi di servizio, dei quali almeno 6 effettuati in strutture impegnate nel contrasto all’emergenza Covid.

