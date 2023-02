Sardegna: medici di medicina generale in agitazione denunciano una “programmazione fantasiosa”

In una nota inviata all'assessore alla Sanità e ai direttori di tutte le Asl, i segretari Fimmg sottolineano che “la Sardegna è senza prospettive"

Stato di agitazione dei medici di medicina generale aderenti alla Fimmg. In una nota inviata all’assessore alla Sanità e ai direttori di tutte le Asl, i segretari Fimmg sottolineano che “la Sardegna è senza prospettive serie di riorganizzazione della sanità territoriale, e con una programmazione attuale “fantasiosa” che vede, nella riduzione delle Guardie Mediche – ma dotate di teleconsulto, infermiere, amministrativo – la soluzione alla disorganizzazione dei servizi socio-sanitari territoriali”. Secondo i medici, la programmazione non è “idonea ad affrontare con coraggio la gravissima emergenza assistenziale della nostra Isola, e che palesemente ignora norme di legge (come la 189/2021) e contrattuali (l’Accordo collettivo nazionale 2016-2018) che prevedono l’istituzione e il finanziamento delle “forme associative della medicina generale” Aft (Associazioni funzionali territoriali), micro-team, Uccp (Unità complesse di cure primarie) quali presidi capillarmente diffusi nel il territorio atti a derogare servizi sanitari qualificati”.

I segretari provinciali della Fimmg, Umberto Nevisco (Cagliari), Antonello Desole (Sassari), Peppino Canu (Oristano), Giovanni Barroccu (Gallura), Giovanna Pintori (Nuoro), Pierangelo Zara (Medio Campidano), Mariella Mameli (Ogliastra) e Paolo Mameli (Sulcis) chiedono all’assessore Doria “di realizzare un progetto organico di riorganizzazione dell’assistenza socio-sanitaria territoriale, che accanto e ad integrazione dei presidi territoriali (le Case di comunità e gli Ospedali di comunità), vengano realizzate le reti di prossimità e le strutture intermedie, pianificando, oltre al teleconsulto quale valido ma circoscritto orpello economico, la telemedicina, quale strumento di integrazione di tutti i servizi socio-sanitari. Diversamente il disastro della nostra sanità territoriale è già annunciato”.

