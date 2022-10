Sardegna: inflazione a febbraio al 6,1 per cento, mai così dal 1991

E’ un’inflazione da record quella che in Sardegna sta aggredendo imprese e famiglie, passata dallo 0,8 per cento di febbraio 2021 al 6,1 per cento dello stesso mese di quest’anno (quinta posizione in tutta Italia per il maggior incremento dei prezzi, prima la Sicilia con +6,8 per cento), con un incremento netto su base annua pari al 5,3 per cento (decima posizione), dato che non si registrava dal luglio del 1991. Il 73 per cento dell’aumento dei prezzi, pari a 4,9 per cento punti di inflazione, deriva dai beni energetici, che a febbraio di quest’anno hanno subìto un incremento del 27,4 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno appena concluso, passando così dal’1,3 per cento del 2021 a 28,7 per cento del mese in corso. Sono questi i dati che emergono dall’analisi sulla crescita dell’inflazione, realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, e riportata nel dossier “Ultime tendenze su inflazione al consumo e prezzi delle imprese, nel contesto del caro-commodities”, che ha rielaborato i dati dell’Istat tra febbraio 2021 e febbraio 2022. Il rapporto ha esaminato il trend di ben 10 gruppi di prodotti e servizi, per oltre 230 prodotti. In particolare vi sono le tendenze dei prezzi di 92 prodotti e servizi in mercati con una significativa presenza di imprese artigiane, di cui 29 sono riferiti a prodotti alimentari e bevande e 17 a servizi a maggiore vocazione artigiana.

Il report, inoltre ha verificato le tendenze dei prezzi alla produzione manifatturiera e del costo di costruzione e dei prezzi dei servizi. A livello territoriale sardo è la nuova provincia di Sassari quella che ha registrato l’incremento più alto nell’Isola con un +5,6 per cento, passata dallo 0,7 per cento di febbraio 2021 al +6,3 per cento dello stesso periodo di quest’anno. Importante anche il dato registrato su Cagliari, con l’inflazione passata dall’1% di febbraio 2021 al 5,6 per cento di quest’anno, per un netto del + 4,6 per cento. La provincia di Olbia-Tempio ha registrato un aumento solo del 2,3 per cento, derivato però da una analisi ha preso in considerazione l’incremento da dicembre 2021 (3,8 per cento) e febbraio 2022 (6,1 per cento). In Sardegna, come detto, la prima posizione per incremento dei prezzi è relativa alle voci relative ad acqua, elettricità, gas e carburante, che hanno registrato una impennata dei prezzi del 27,4 per cento in un anno, passati dal 1,3 per cento al 28,7 per cento. In seconda posizione i trasporti, cresciuti dell’11,3 per cento (da -0,8 per cento al 10,5 per cento). Terza posizione per gli alimentari, cresciuti del 4,8 per cento, passati dall’1,2 per cento al 6 per cento, per un incremento del 4,8 per cento. Quarta posizione per i servizi relativi all’istruzione che da un negativo -3,6 del 2021 sono passati a uno 0,0 per cento, realizzando una crescita del +3,6 per cento. Impennata anche per la ristorazione, cresciuta del 2,7 per cento (da 1,9 per cento a 4,6 per cento ), mobili/arredamento con +2,6 per cento (da 0,1 per cento a 2,7 per cento) e sanità +0,9 per cento (da 0,6 per cento a 1,5 per cento). Al contrario, una decrescita si registra nei prodotti della comunicazione con -0,1 per cento, per alcool e tabacchi con -0,8 per cento e spettacoli con -2 per cento.

“L’aumento generalizzato e prolungato dei prezzi – commenta Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – sta portando alla diminuzione del potere d’acquisto della popolazione e mettendo in crisi le imprese, strette tra la morsa delle tasche vuote delle persone e l’incredibile aumento dei prezzi delle materie prime. E’ molto preoccupante soprattutto la crescita dei costi del carburante per autotrazione e per il riscaldamento, e quindi anche il costo dell’energia elettrica e del gas. Ed è proprio su queste ultime voci che non si vede una prospettiva positiva. L’inflazione è la nuova “pandemia economica” alla quale si deve dare una risposta concreta, imminente ed efficace il rischio dei costi che stanno esplodendo, soprattutto quelli energetici e delle materie prime, si potrebbe presto tradurre in saracinesche abbassate”. Per il segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, Daniele Serra, “i dati della nostra analisi ci dicono che, di fatto, siamo di fronte a una economia razionata, quasi di guerra bisogna subito invertire questa tendenza pericolosa, ovviamente nei limiti delle possibilità del Governo”.

