Sardegna: incontro tra Salvini e Solinas su strade e ferrovie

Sul tavolo c’è l’accelerazione delle diverse arterie stradali Anas, per le quali il presidente ha assunto le funzioni di commissario di governo e sta chiedendo i fondi per chiudere il quadro finanziario, a partire dalla Olbia-Arzachena-Palau

Secondo confronto in una settimana tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas. Mentre l’ultima volta avevano affrontato il tema delle dighe – si legge in una nota – oggi è stata l’occasione per fare il punto su strade e reti ferrate. In particolare, Salvini e Solinas hanno ribadito la necessità di ridurre il gap infrastrutturale della Sardegna. Sul tavolo c’è l’accelerazione delle diverse arterie stradali Anas, per le quali il presidente ha assunto le funzioni di commissario di governo e sta chiedendo i fondi per chiudere il quadro finanziario, a partire dalla Olbia-Arzachena-Palau. Si è discusso anche del completamento della Sassari-Alghero e dell’avanzamento delle ipotesi progettuali sulla trasversale sarda: favorirà finalmente i collegamenti est-ovest. A proposito di reti ferrate – conclude la nota – Solinas ha sottolineato la necessità di investire sulla velocità della rete e di sviluppare la connessione di Nuoro verso Olbia.

