Sardegna: il Comune di Alghero dice “no” al parco eolico off shore a Capo Caccia

Il Comune di Alghero dice “no” al progetto del mega parco eolico offshore “Sardinia NorthWest”, che prevede la realizzazione di una centrale con pale eoliche di 382 chilometri quadrati davanti a Capo Caccia. Il progetto è della società italo-svedese Avenhexicon che ha presentato una richiesta d’uso al demanio marittimo.

Le rimostranze algheresi sono state portate direttamente dal sindaco della cittadina catalana, Mario Conoci, al Consiglio regionale. Il primo cittadino è stato ascoltato dalla V commissione dove si sono levate le voci contrarie degli altri rappresentanti algheresi: il Presidente del Consiglio Michele Pais e il consigliere Marco Tedde, dai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e dai rappresentanti della associazioni ambientaliste Lipu, che con il presidente Francesco Guillot aveva sollecitato il dibattito pubblico, Wwf e Legambiente. Il sindaco Conoci ha precisato di non avere “nessuna contrarietà pregiudiziale alle fonti energetiche alternative, ma nessuno può essere disposto a vedere la propria città e il proprio territorio trattato come una colonia della quale disporre a proprio piacimento. Per noi si prospettano solo vincoli e servitù. Soprattutto, è inalienabile il nostro diritto di essere attori protagonisti di scelte che riguardano la nostra terra”. Sul parco eolico è previsto un ordine del giorno del Consiglio comunale di Alghero che sarà presentato nei prossimi giorni.

