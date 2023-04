Sardegna: il 48 per cento dei cagliaritani è soddisfatto per l’aria che si respira in città

Il 48 per cento dei cagliaritano si ritiene molto soddisfatto della qualità dell’aria che respira in città. Il dato emerge dalla ricerca di Changes Unipol, realizzata ed elaborata da Ipsos, sul parere degli italiani sullo stato dell’arte delle città in materia di sostenibilità ambientale. Quello di Cagliari è il miglior dato rilevato in Italia: la media nazionale è del 30 per cento. Dall’indagine emerge però un peggioramento negli ultimi due anni (rilevato dal 48 per cento degli intervistati). Quanto alle aree verdi, 6 cagliaritani su 10 si dichiarano soddisfatti del numero di parchi, zone alberate, aiuole, giardini di quartiere presenti in città.

Dall’inchiesta risulta che il capoluogo sardo non brilla per la presenza di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici. Il 60 per cento dei cagliaritani preferisce spostarsi in auto e un’identica percentuale si dice favorevole alle zone 30 km/h (una delle percentuali più alte in Italia). Quanto al livello di efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, i cagliaritani attribuiscono alla propria città una valutazione di 5.8 su 10. Il 27 per cento dei residenti nel capoluogo sardo ha effettuato negli ultimi 3 anni lavori di ristrutturazione per l’efficientamento energetico e il 34 per cento effettuerà questi lavori nonostante la riduzione delle agevolazioni soprattutto per motivazioni di risparmi energetico (13 per cento).

