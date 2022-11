Sardegna: i principali confronti per conquistare i 16 seggi destinati all’Isola

Undici deputati e cinque senatori: sarà questa la pattuglia di parlamentari sardi che farà parte delle prossimo parlamento, così come uscirà delle elezioni del prossimo 25 settembre. Saranno quattro i deputati eletti nei collegi uninominali, mentre i rimanenti sette verranno scelti nel collegio unico proporzionale. Per ciò che riguarda il Senato saranno due i parlamentari eletti nell’uninominale, gli altri tre nel proporzionale. Alla Camera, nel collegio di Cagliari Città Metropolitana, Ugo Cappellacci di Forza Italia per il centrodestra sfiderà Andrea Frailis (Pd) e Mauro Congia (M5S). Nel Sulcis-Medio Campidano per il centrodestra correrà l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis (Fdi) contro Franca Fara del Pd e Loredana La Barbera di M5S.

Nel collegio Nuoro-Oristano per il centrodestra Barbara Polo (Fdi), vicesindaco di Ozieri se la vedrà con Michele Piras, ex deputato di Sel, e il senatore uscente Emiliano Fenu (M5S). Nel collegio di Sassari-Olbia il centrodestra sarà rappresentato dal leghista Dario Giagoni, per il centrosinistra correrà la costituzionalista Carla Bassu e per M5s il deputato uscente Mario Perantoni. Per quanto riguarda il Senato, nel Nord Sardegna la sfida sarà fra l’ex presidente del Senato Marcello Pera (centrodestra), il deputato uscente del Pd Gavino Manca e il Marcello Cherchi (M5S). Nel Sud Sardegna la coordinatrice regionale di Fdi Antonella Zedda, si confronterà con l’ex rettore dell’Università di Cagliari Maria Del Zompo (centrosinistra) e comn Sabrina Licheri, ex sindaco di Assemini (M5S).

