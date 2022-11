Sardegna: Giuseppe Fasolino è il nuovo vice-presidente della Giunta regionale

Fasolino ha assunto anche la delega al Lavoro che manterrà fino al rimpasto in giunta per il quale si prevedono tempi brevi

Giuseppe Fasolino, attuale assessore regionale alla Programmazione, è il nuovo vice-presidente della Giunta regionale. Sostituisce la dimissionaria Alessandra Zedda (Forza Italia) che ha lasciato l’esecutivo per tornare in Consiglio regionale. Fasolino ha assunto anche la delega al Lavoro che manterrà fino al rimpasto in giunta per il quale si prevedono tempi brevi. Alla base delle dimissioni, almeno ufficialmente, motivi di carattere personale. Il neo vice-presidente ha ringraziato il governatore Christian Solinas per la fiducia e si è detto pronto ad affrontare le priorità programmate.

