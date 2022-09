Sardegna: fondi ai gruppi, due ex consiglieri regionali condannati per danno d’immagine alla Regione

La Corte dei Conti ha condannato due ex consiglieri regionali, Onorio Petrini e Carlo Sanjust, entrambi eletti con Popolo delle LibertĂ , a versare nelle casse della Regione rispettivamente 50mila euro e 60mila euro.

Secondo i giudici contabili, Petrini e Sanjust hanno causato un danno d’immagine alla Regione per l’inchiesta sui fondi ai gruppi in Consiglio regionale. Tra le accuse contestate a Petrini c’era anche quella di aver comprato un maxi televisore e altro materiale elettronico ritenuto non legato alle esigenze del gruppo, mentre Sanjust era accusato di aver addebitato al gruppo consiliare del Pdl le spese per il banchetto del suo matrimonio.

La Corte dei Conti, sezione giurisprudenziale della Sardegna presieduta dalla giudice Donata Cabras, ha ritenuto che le condotte dei due ex esponenti del Pdl sulla gestione dei fondi destinati ai gruppi abbiano causato un danno di immagine alla Regione.

Petrini era difeso dagli avvocati Giulio Steri, Francesco Cocco Ortu e Marco Giuseppe Maggio, Sanjust dai legali Marcello Vignolo, Massimo Massa e Pilar Sanjust.

