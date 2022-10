Meno del 20 per cento dei 920 alberghi sardi aprirà i battenti per Pasqua. L’allarme arriva da Federalberghi. Le cause? La guerra in Ucraina e l’incognita relativa agli aumenti che stanno colpendo famiglie imprese, fattori che vanno ad aggiungersi ai pesanti danni causati dalla pandemia di Covid. Per il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca, “l’incertezza è il problema principale: in una situazione del genere le persone preferiscono aspettare e non decidere ma intanto alberghi e strutture turistiche non lavorano”. Il ristretto gruppo di strutture che apriranno a Pasqua è costituito da piccole realtà: quelle più grandi preferiscono attendere l’estate. “Sono tanti quelli che hanno paura di non riuscire a reggere se aprono e non hanno un adeguato ritorno quindi preferiscono non rischiare e aspettare l’estate”, ha spiegato il numero uno di Federalberghi.

Paolo Manca ha precisato anche che con lo scoppio della guerra “si è registrato un calo del 30 per cento nelle ricerche della destinazione Sardegna e nelle prenotazioni a causa dell’incertezza che questa situazione provoca con i costi alle stelle e il non sapere come andrà a finire, il che porta tantissime persone a rinunciare alla vacanza per aspettare tempi migliori. Ci stavamo appena riprendendo dalla pandemia, avevamo ottime prospettive per la stagione estiva che si stava riallineando al 2019 e invece lo scoppio della guerra ha di nuovo congelato tutto. Quello degli albergatori è un settore fortemente provato e lesionato da due anni drammatici, e ora rischia ancora moltissimo”.

