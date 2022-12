Sardegna: dall’accordo tra Regione e Ministero delle Infrastrutture fondi per completare la diga di Cumbidanovu

Accelerare il completamento della diga di Cumbidanovu, grazie alle nuove risorse a disposizione, e un impegno, immediato, per la progettazione e la realizzazione di tutte le opere funzionali al bacino da 13,32 milioni di metri cubi che servirà un’ampia parte dei territori del centro Sardegna. A fare il punto sull’infrastruttura dell’alto Cedrino è stato l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu. “Parliamo di un’opera strategica attesa da oltre trent’anni, finanziata per più di 122 milioni di euro e oggi realizzata per il 48 per cento. Grazie all’integrazione delle risorse, per circa 13,5 milioni di euro, resa possibile in seguito al recente accordo tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture, abbiamo oggi la piena copertura finanziaria che consentirà di ultimare i lavori. A novembre abbiamo approvato il progetto definitivo per l’appalto integrato e ora sarà fondamentale marciare spediti sul cronoprogramma stilato dal Consorzio di bonifica, con il quale lavoreremo in stretto raccordo”.

“Sarà fondamentale – precisa l’assessore – portare avanti la progettazione e la realizzazione delle altre opere, in particolare della rete di distribuzione dell’acqua che interesserà le campagne di Nuoro, Orune, Lula e Dorgali, per una superficie di circa 2.810 ettari di terreni agricoli, con l’interconnessione tra l’invaso di Cumbidanovu e l’impianto di Su Tuvu. L’intervento che permetterà di realizzare la altre opere avrà un costo stimato di 160 milioni di euro e prevederà, oltre alla progettazione integrale, la realizzazione della centrale idroelettrica a valle della diga, l’interconnessione tra Cumbidanovu e Su Tuvu e la realizzazione della rete per la distribuzione dell’acqua. È un progetto ambizioso, parliamo di una grande infrastruttura per il centro Sardegna e di un notevole impegno finanziario. Oggi a Orgosolo abbiamo condiviso con il sindaco, il consiglio comunale e la comunità un importante passo avanti rispetto a un’opera pubblica che sconta un ritardo inaccettabile sui tempi di realizzazione. Non ci sono troppe parole da spendere ma solo tanto lavoro da fare”.

