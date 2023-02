Sardegna, Confartigianato Trasporti: “Autotrasportatori in difficoltà per caro gasolio”

Una lettera a ministro e viceministro dei Trasporti per manifestare il disagio degli autotrasportatori aderenti a Unatras, l’Unione delle Associazioni nazionali più rappresentative dell’autotrasporto, di cui fanno parte Confartigianato Trasporti, Fai Conftrasporto, Fiap, Fita Cna, Sna Casartigiani, Unitai, Lega delle Cooperative, Confcooperative e AGCI, sugli interventi contro il caro gasolio, che tardano a concretizzarsi. Un disagio molto sentito anche in Sardegna: per Confartigianato Trasporti regionale “la fine degli sconti sull’accisa nei carburanti e l’incremento dei pedaggi autostradali nel 2023 potrebbero determinare un aumento annuo dei costi pari a 10.300 euro per ogni veicolo pesante”.

Per gli autotrasportatori artigiani sardi, “tale repentini aumenti, alle imprese del settore potrebbero creare una crisi di liquidità e metterle nella condizione di non riuscire a rispettare le scadenze con problematiche che ricadrebbero su costi e tempi di consegna delle merci essenziali per tanti settori economici. E’ quindi urgente intervenire a sostegno del comparto dell’autotrasporto, con misure specifiche che diano sollievo ad un settore essenziale per la movimentazione delle merci, dei beni alimentari e di prima necessità perché le aziende riescono a stare dentro i costi”.

