Sardegna: cinque indagati per danni all’ambiente durante i lavori per la nuova statale 125

Quattro persone e una società sono finite sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Lanusei perché avrebbero tagliato alberi, distrutto vegetazione, sbancato un terreno e danneggiato uno stagno sottoposto a vincolo senza avere alcuna autorizzazione, tutto per realizzare un lotto della nuova statale 125 Tortolì-Tertenia, in Ogliastra

Quattro persone e una societĂ sono finite sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Lanusei perchĂ© avrebbero tagliato alberi, distrutto vegetazione, sbancato un terreno e danneggiato uno stagno sottoposto a vincolo senza avere alcuna autorizzazione, tutto per realizzare un lotto della nuova statale 125 Tortolì-Tertenia, in Ogliastra. A scoprirlo, nel corso di una maxi ispezione presso tutto il cantiere e nelle ditte cui sono affidati i lavori, sono stati i carabinieri della stazione di Tortolì e della compagnia di Lanusei, insieme ai colleghi della compagnia di Jerzu, del Nucleo operativo ecologico, del Nucleo Tutela patrimonio, insieme ai militari delle Fiamme gialle di Tortolì-Arbatax e con il personale dell’Agenzia regionale per protezione dell’Ambiente. Durante l’ispezione sono stati eseguiti campionamenti di diversi terreni e sono stati sequestrati materiale informatico e documenti. Secondo quanto accertato dai militari, Ii terreno rimosso, costituito da materiale di risulta proveniente dal dragaggio dello stagno, veniva trasportato in due siti e successivamente immesso nel ciclo produttivo del calcestruzzo che poi veniva fornito ed impiegato presso il cantiere dei lavori di completamento e costruzione del tratto Tertenia-Lanusei della nuova strada statale 125.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram