Sardegna: Cagliari e Sassari fra le città italiane più verdi e soleggiate

Sassari e Cagliari occupano rispettivamente il quarto e il sesto posto nelle speciali classifiche delle città italiane più verdi e soleggiate approntata dal portale di ricerca di case vacanze Holidu. La quarta posizione di Sassari fra le città più verdi è giustificata dal fatto che dispone di ben 6 metri quadri di parchi ogni 10 abitanti. Tra i luoghi che meritano una visita, il portale suggerisce il parco di Monserrato , che si estende per 6 ettari, situato all’entrata della città, la cui “bellezza è stata valorizzata ancora di più grazie ai lavori di restauro fatti recentemente. All’interno si trovano anche fontane e diversi alberi”, si legge su Holidu. Un altro spazio dove godere di una paesaggio naturale è il parco di Baddimanna, una vastissima pineta attrezzata di aree per fare pic-nic e pista ciclabile. Il capoluogo di regione, Cagliari, occupa il sesto posto per via della temperatura media annuale di 18,82 gradi e 342,83 ore di sole medie al mese che ne fa una delle più soleggiate in Italia. “a Spiaggia del Poetto – si legge su Holidu – è senz’altro un punto della città davvero imperdibile per prendere il sole, fare il bagno e, perché no, praticare sport all’aria aperta”.

