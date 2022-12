Sardegna: Cagliari aderisce all’iniziativa Unicef-Anci Diritti in Comune

Cagliari aderisce all’iniziativa “Diritti in Comune” promossa da Unicef con Anci, in occasione 31esimo anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 27 maggio. “L’Amministrazione comunale conferma l’impegno a mettere al centro di ogni politica i diritti dei bambini e dei ragazzi – ha spiegato l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Viviana Lantini – L’emergenza sanitaria ha avuto e sta avendo tutt’ora un forte impatto sulle famiglie e sui minori. Soprattutto in relazione al diritto all’istruzione e alla socialità”. Dal 1989, la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche. E oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in essa riconosciuti. Il documento è stato elaborato armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, dopo quasi un decennio di lavori preparatori.

