Sardegna, Assessore Lavoro: “A Pasqua tariffe aeree vantaggiose per i sardi residenti fuori”

Il diritto alla mobilità sia garantito e agevolato per gli emigrati sardi che in occasione della Pasqua intendono fare ritorno nella propria terra. “L’auspicio è che i soggetti che nelle diverse modalità previste operano nei trasporti da e per la Sardegna possano assicurare la possibilità di accedere a tariffe adeguate”. È l’invito che l’assessore regionale al Lavoro, competente per le politiche dell’emigrazione, Alessandra Zedda, ha rivolto alle compagnie aeree affinché, in occasione delle vacanze pasquali, vengano previste tariffe speciali o vantaggiose per gli emigrati. “Consentire agli emigrati di rientrare in Sardegna – ha proseguito l’Assessore Zedda – è un investimento non solo per la nostra economia e per il nostro tessuto sociale ma anche per chi opera sulle nostre rotte aeree. Mi auguro che nell’imminenza della Pasqua venga permesso a chi vive fuori dal nostri confini di riabbracciare le proprie famiglie d’origine, per questo chiedo un gesto di disponibilità e buona volontà alle compagnie aeree”, ha concluso l’esponente dell’esecutivo regionale sardo.

