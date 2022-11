Sardegna: al via a Quartu Sant’Elena il servizio di micromobilità elettrica

Sono operativi da ieri a Quartu Sant’Elena i primi monopattini elettrici in condivisione. Le aziende che si sono aggiudicate il servizio sono tre: Bit Mobility, Bird e Dott, le quali introdurranno gradualmente sulle strade della città un totale di 240 mezzi, per poter adattare il servizio al meglio rispetto alle reali esigenze dei quartesi. La Città di Quartu Sant’Elena ha scelto di avviare il servizio di noleggio secondo lo schema free floating, appoggiando una forma di mobilità sostenibile e innovativa che si sta diffondendo rapidamente nelle principali città di tutta Europa. Un nuovo servizio che permette di aumentare l’offerta di mobilità disponibile in città a complemento del trasporto pubblico e a favore dell’intermodalità, come alternativa all’utilizzo dell’auto privata, producendo concreti effetti positivi nella riduzione dell’inquinamento atmosferico.

“È con soddisfazione ed entusiasmo che annunciamo l’avvio del servizio di micromobilità elettrica in città – dichiara l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Quartu Sant’Elena Barbara Manca – Un progetto che siamo convinti possa piacere ai quartesi, ai turisti e a tutti coloro che frequentano la città, in particolare ora che il costo dei carburanti sta raggiungendo cifre insostenibili. Ma l’utilizzo dei monopattini garantisce anche ulteriori vantaggi per la cittadinanza, quali la riduzione del traffico, che per brevi tragitti si traduce anche in vantaggi in termini di tempo, e il minore inquinamento atmosferico, che significa maggiore sostenibilità ambientale. Siamo convinti che le tre aziende coinvolte garantiranno un ottimo servizio alla città e la proietteranno verso una nuova mobilità, più moderna, efficiente e funzionale”. Il servizio copre l’intera area urbana di Quartu Sant’Elena ed è disponibile nella formula a flusso libero, quindi senza stazioni prestabilite, permettendo così l’apertura e la chiusura del noleggio in qualsiasi punto della città.

