Saracco (Politecnico Torino): “Al ministero chiediamo un investimento maggiore nelle università e nella loro terza missione”

Alla ministra Bernini chiederemo di investire di più nelle università e nella loro terza missione. Cioè l’impatto verso la società. La capacità delle Università, in ultima analisi, di creare posti di lavoro e di spingere l’innovazione industriale. Lo ha affermato il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco a margine della conferenza stampa di presentazione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 dell’Ateneo. “Chiederò di investire in un piano di immigrazione di alta qualità in cui noi possiamo fare molto – ha continuato Saracco -. Noi portiamo 2 mila stranieri all’anno qui a Torino, che perde 5 mila persone all’anno per la denatalità. E’ una risorsa importante per il Paese a sostegno dell’economia e delle pensioni. E dobbiamo anche andare in quei paesi che devono crescere in modo sostenibile, altrimenti l’effetto serra ci sconfiggerà. Possiamo inoltre, in questi paesi, creare crescita per le nostre imprese e formare persone che poi potrebbero venire in Italia a lavorare”, ha concluso Saracco.

Avremo tre grandi pilastri verso le imprese sulla transizione ecologica, la Città dell’aerospazio e la manifattura 4.0 con l’obiettivo di attrarre, con il reshoring che c’è in atto, imprese e cucine di start-up. “A Mirafiori avremo uno spazio da 16 mila metriquadri di laboratori e aule dedicate al trasferimento tecnologico; in corso Marche 12 mila metriquadri di laboratori nella Città dell’aerospazio e all’Environment park ulteriori spazi dedicati alla transizione ecologica – ha continuato Saracco -.

L’altro nostro obiettivo è quello di immaginare l’università come mezzo di propulsione sociale. Costruiremo per le nostre missioni fondamentali nuove aule e nuovi spazi per la ricerca. Avremo ad esempio il Cottino Learning Center, che sarà uno spazio di didattica progettuale. Ci sarà poi la Digital Revolution House, davanti all’Energy Center: uno spazio da 12 mila metriquadri, che sarà la casa dei nostri team studenteschi, della scuola master e dei laboratori per la transizione digitale. Avremo anche l’espansione dei dipartimenti dell’Ala Sud. Poi andremo in tutta la Città a costruire aule e laboratori, dalla Manifattura Tabacchi a Torino Nord, fino a Torino Esposizioni nell’area Sud”, ha concluso Saracco.

