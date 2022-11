La governatrice della Banca centrale russa: “L’impatto delle sanzioni è significativo”

L’impatto delle sanzioni internazionali sull’economia russa e su quella mondiale è significativo e non dovrebbe essere minimizzato. Lo ha affermato la governatrice della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, nel corso di una riunione dei comitati della Duma di Stato (Camera bassa del parlamento russo), dedicata alla politica monetaria russa per il prossimo triennio.

“Le sanzioni sono molto potenti, e il loro impatto sull’economia russa e mondiale non dovrebbe essere minimizzato, sarà impossibile isolarsi dalla loro influenza”, ha detto Nabiullina. In particolare, la governatrice ha spiegato che tra le conseguenze delle sanzioni figurano il cambio della domanda di beni russi per l’esportazione e il cambiamento dello stato dell’economia globale. Al riguardo, Nabiullina ha osservato che l’economia sta attraversando un periodo di trasformazione strutturale, perché le sanzioni internazionali stanno cambiando la geografia delle importazioni e delle esportazioni russe, rompendo i vecchi legami economici e creando di nuovi.

