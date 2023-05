Santanchè: “Il turismo traina l’occupazione, è l’ascensore sociale per i giovani”

Il mercato del lavoro “trainato dal settore del turismo conferma, ancora una volta, che il comparto è una vera e propria industria capace di offrire opportunità e far crescere la Nazione. In particolare può davvero essere un ascensore sociale per i giovani. Per questo dobbiamo renderlo sempre più appetibile e attrattivo affinché, anche in questa stagione estiva, non si arrivi ad avere di nuovo problemi di carenza di personale per un settore così vitale per l’economia italiana”. Lo sottolinea il ministro del Turismo Daniela Santanchè, commentando i dati presentati dal Ministero del lavoro, Banca d’Italia e Anpal.

