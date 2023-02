Santanché: “Il traino Meloni ha funzionato. Saremo generosi con gli alleati”

“Fratelli d’Italia è il primo partito ma saremo generosi con gli alleati”. Daniela Santanché in una intervista alla “Stampa” promette magnanimità nei confronti di Forza Italia e Lega, ma mette in chiaro che i numeri sono cambiati: “In Lombardia avevamo due consiglieri, oggi sono ventidue”. Per la ministra del Turismo “il traino Meloni ha funzionato, gli italiani credono in lei”.

Del Pd, invece, dice che “ormai è il partito dei banchieri, lontano dagli ultimi e dalle periferie. Presto – promette – prenderemo anche Milano”. Il voto “è andato molto bene. Le regionali erano una sorta di primo tagliando. Fd’I si è confermato il partito trainante della coalizione e il governo Meloni ne esce ancora più forte”. Merito della premier: “E’ indubbio che goda di grande consenso. In questi mesi ha dimostrato di saper meritare la loro fiducia. Il traino Meloni ha funzionato e non riconoscerlo vuol dire non saper leggere la politica”. Cambiano gli equilibri: “Direi una bugia se dicessi che non sono contenta del primato di Fd’I. Siamo il primo partito e dobbiamo essere generosi con gli alleati, però naturalmente ognuno avrà il giusto peso in giunta”, ha concluso Santanché.

