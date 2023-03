Santanchè a Nova: “Il 2023 anno del rilancio, l’offerta turistica dell’Italia non ha eguali”

Il 2023 sarà per il turismo “l’anno del sorpasso” rispetto ai dati del periodo pre-pandemico. Ne è certa il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che in un’intervista ad “Agenzia Nova” ha spiegato che “tutti i dati sino ad ora, e anche quelli sulle future prenotazioni per le festività pasquali e per l’estate, sono in grande crescita”. “Siamo fortunati, c’è voglia di Italia nel mondo”, ha sottolineato, e “la nostra nazione riscuote sempre più successo perché, oltre ad essere bellissima, è anche terra di eccellenze enogastronomiche”. “Abbiamo un’offerta turistica che non ha pari nel mondo, ma dobbiamo imparare a venderla meglio. Siamo belli – ha chiosato in una battuta – ma non siamo così bravi”. Il governo a guida Meloni, ha però assicurato il ministro, “crede moltissimo nel settore” e le “numerose misure per il comparto inserite nella Legge di Bilancio” lo dimostrano. Prima fra tutte la detassazione, “per la prima volta in Italia”, delle mance per i camerieri, una misura fortemente voluta da Santanchè, che ha rimarcato come fossimo “uno dei pochi Paesi occidentali dove i camerieri avevano sulle mance la stessa tassazione del lavoro dipendente”. “Uno scandalo”, ha rimarcato il ministro, “perché la mancia è un premio che viene dato alla persona che fa bene il proprio lavoro” per cui “noi l’abbiamo ridotta al cinque per cento”. Sempre in Legge di Bilancio vi è poi “il fondo per i piccoli Comuni e i piccoli borghi, che sono un’eccellenza della nostra nazione e che subiscono invece uno spopolamento”. “Se li mettessimo al centro dell’offerta turistica – ha chiarito – avremmo anche la possibilità di trattenere i giovani in quei Comuni che sono al di sotto dei cinquemila abitanti”. Un ultimo importante “successo” dell’esecutivo è poi il nuovo incentivo per le strutture ricettive “Fri-tur”, che ha visto la ricezione di “oltre 500 richieste nelle prime 24 ore”: con queste risorse, ha spiegato il ministro, gli alberghi, i parchi tematici, le strutture termali potranno procedere all’ammodernamento e all’efficientamento energetico delle strutture e fornire così, sempre più, “un servizio di qualità”.