Santanchè a Milano: “Fratelli d’Italia si augura di vincere”

"Io vorrei che prendessimo i voti dei tanti astenuti, che sta diventando il primo partito in Italia"

“Mi auguro che noi riusciamo a vincere e andare al governo della nazione, non faccio la gara all’interno della nostra coalizione. Io vorrei che prendessimo i voti dei tanti astenuti, che sta diventando il primo partito in Italia, o di coloro che hanno votato chi poi ha tradito come anche molti elettori dei Cinque Stelle”. Lo ha detto Daniela Santanchè a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale a Milano.

“Noi siamo alleati leali. Quindi abbiamo sempre detto che il candidato uscente è giusto che venga ricandidato. Poi gli alleati hanno rotto sulla Sicilia, ma noi siamo diversi da questo punto di vista” ha detto ancora.

“Abbiamo detto con la stessa forza che però alla Moratti bisogna rispondere – ha aggiunto – perché è una personalità di centrodestra, è stata sindaco di questa città, è stata ministro, è stata presidente della Rai, per cui la politica è come la vita, per una questione di rispetto si risponde”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram