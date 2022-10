Sanità: al via il piano straordinario del Lazio per abbattere le liste di attesa

Recuperare gli interventi chirurgici, i ricoveri ospedalieri, le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di screening che non è stato possibile erogare durante il periodo della pandemia da Covid-19. Sono questi i principali obiettivi del piano straordinario per abbattere le liste di attesa della Regione Lazio, presentato questa mattina dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti e dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato nella sede della Regione Lazio a Roma. Il Piano operativo prevede un impegno straordinario di spesa a favore delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione Lazio di 47.970.518 euro, fissando allo stesso tempo una serie di indicazioni alle quali le aziende ospedaliere del Lazio si devono attenere, al fine di rispettare gli obiettivi previsti.

Nello specifico i circa 48 milioni di euro sono così suddivisi per attività sanitaria: specialistica ambulatoriale 35.388.145 euro; interventi chirurgici 9.946.964 euro; percorsi di screening oncologici 2.635.408 euro. In particolare il piano interverrà sul recupero delle prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale non erogate nel periodo dell’emergenza entro dicembre 2020, almeno nella quota del 90 per cento del totale; sull’ottimizzazione dei turni del personale medico e di comparto, e dell’uso degli spazi, delle tecnologie ed attrezzature; sull’apertura dei presidi sanitari nelle ore serali e nelle giornate di sabato e domenica; sull’utilizzo delle prestazioni aggiuntive da parte del personale sanitario presente nelle strutture pubbliche e sul ricorso a strutture private accreditate per l’erogazione di parte delle prenotazioni sospese all’interno del budget loro assegnato.

“Le onde pandemiche dal 2020 purtroppo hanno coinciso con il rallentamento delle prestazioni tra cui quella delle analisi, degli screening e delle liste d’attesa – ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della presentazione del piano -. Questo è un segnale della consapevolezza di questo grande tema – ha proseguito -. Ovviamente questo piano è dedicato a tutti ma soprattutto alle persone che sono in lista d’attesa e che hanno preoccupazioni per la propria malattia e per i tempi. Nel merito è un impegno imponente con interventi semplici ma radicali – ha proseguito -: l’apertura dei presidi sanitari fino a tardi il sabato e la domenica, prestazioni aggiuntive e recupero delle prestazioni specialistiche. Intorno al tema delle prenotazioni aggiungo che – ha sottolineato -: ricorderete che da fine marzo nel Lazio con tre click ci si può prenotare con il proprio cellulare per quanto riguarda i livelli di prevenzione screening. Sta andando bene, solo nel mese di giugno abbiamo avuto quasi 100 mila appuntamenti e tra qualche giorno partirà una campagna informativa, anche alla luce del provvedimento di oggi, per promuovere questo modo semplice di prenotarsi”.

Con questo piano “l’obiettivo è quello di ritornare ai livelli pre-pandemia entro la fine dell’anno – ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. Questo intervento di 48 milioni per recuperare 684 mila prestazioni di specialistica ambulatoriale – ha spiegato -, 15,725 interventi chirurgici e oltre 400 mila screening oncologici, deve essere fatto entro il 31 dicembre 2022. La gran parte sarà fatto nel sistema pubblico – ha proseguito – incrementando gli orari e la produttività, e anche con prestazioni aggiuntive, con l’apertura il fine settimana delle strutture e con una quota che è stata assegnata al sistema privato accreditato, per far contribuire anche loro a questa importante iniziativa”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram