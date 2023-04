Sangalli (Confcommercio): “C’è una forte carenza di personale nel settore terziario”

Nonostante la crescita di tutti gli occupati in Italia sia stata di quasi un milione e 800mila unità negli ultimi due anni, di cui i tre quarti proprio terziario di mercato, c’è oggi una forte carenza di personale nel terziario. Lo ha detto oggi il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nella conferenza stampa di apertura del Forum di Confcommercio a Roma. “In questo settore oggi c’è una vera e propria emergenza rappresentata dalla carenza di personale: solo nella filiera turistica e nel commercio quest’anno, rispetto al 2022, c’è bisogno di circa 560 mila lavoratori in più. E, di questi, il 40 per cento potrebbero essere introvabili soprattutto per mancanza competenze”, afferma Sangalli.







Secondo il rapporto “Terziario, lavoro, economia: per una nuova stagione di crescita” presentato oggi, l’idea che gli imprenditori vogliano pagare “poco” e perciò non trovano lavoro non regge sotto il profilo logico. Casomai, spiega il report, potrebbe esserci l’influsso negativo di contratti di dumping, i cosiddetti “contratti pirata” . “Per creare nuova occupazione servono, prima di tutto, più crescita e produttività”, ha detto ancora Sangalli, auspicando un cambio di prospettiva, un nuovo paradigma per aumentare il tasso di occupazione e intervenire sulla distanza tra professionalità formate dal sistema educativo e le opportunità offerte dal sistema produttivo. Ma quanti lavoratori mancherebbero realmente in Italia? Prendendo solo il settore alloggio e ristorazione, secondo il rapporto dell’ufficio studi di Confcommercio, se nel 2023 si osservasse una crescita delle presenze del 15,3 per cento rispetto al 2019 (oltre 500 milioni), avremmo bisogno di 280 mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno: circa il doppio se si considera anche l’indotto del comparto. Le “denunce” degli imprenditori sulle difficoltà di reperimento di lavoratori, afferma il rapporto, appaiono dunque coerenti con le stime Unioncamere-Anpal (40 per cento di 580 mila, pari a 220-230 mila posti di lavoro che non si riuscirebbero a coprire nel 2023).

