Salvini sulle sanzioni contro Mosca: “Non vorrei che stessero alimentando la guerra”

“Comunque andranno le elezioni, la collocazione internazionale dell’Italia non si discute. Chiedo semplicemente di valutare l’utilità dello strumento delle sanzioni contro la Russia. Non vorrei che le nostre sanzioni stessero alimentando la guerra”. Lo ha sottolineato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a margine del meeting di Comunione e Liberazione, a Rimini, a proposito dell’atteggiamento di un eventuale governo di centrodestra sul conflitto tra Ucraina e Russia.

Riguardo un tetto nazionale al prezzo dell’energia, il leader leghista lo ha definito “fondamentale” ma “se vogliamo essere un Paese indipendente dal punto di vista energetico non possiamo essere l’unico al mondo a dire ‘no’ al nucleare pulito e di ultima generazione”.

In vista delle elezioni Politiche e Regionali in Sicilia del prossimo 25 settembre, il leader leghista ha sottolineato come il candidato presidente del centrodestra, Renato Schifani, sia stato scelto “a livello territoriale”. “Io sarò in Sicilia il 29, 30 e 31 agosto e ci tornerò a settembre. La sinistra è divisa su due, tre, quattro fronti. Sono contento, mi aspetto che per la prima volta nella sua storia la Lega possa ottenere un risultato a due cifre nell’isola”, ha aggiunto sottolineando che “ognuno si deve occupare di casa sua. In Italia voteranno gli italiani democraticamente, liberamente, orgogliosamente e pacificamente, a prescindere da quello che diranno a Mosca, Parigi o in Nuova Zelanda”. “Sono contento che tra 34 giorni gli italiani sceglieranno, ci stiamo preparando come Lega a mettere al servizio degli italiani la migliore squadra di governo possibile. Io riempirò questi 34 giorni di contenuti: tasse, legge Fornero, pace fiscale, riforma della scuola”, ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno.

