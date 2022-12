Salvini: “Sul nulceare manterremo la parola data agli elettori”

Il governo intende mantenere la parola sul nucleare. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, in un bilaterale avuto con l’omologo francese Clement Beaune, nel corso del Consiglio Trasporti di Bruxelles. Il tema dell’energia nucleare “faceva parte del programma elettorale e il governo intende mantenere la parola”, ha detto Salvini a quanto si apprende da una nota. Nel corso dell’incontro, il ministro delle Infrastrutture ha inoltre evidenziato la necessità di avere buoni rapporti strategici con la Francia. “Il rapporto tra Italia e Francia è strategico”, ha detto sottolineando che ci sarà modo di “lavorare insieme su alcuni dossier”, come Tav e produzione dei motori tradizionali, si legge nella nota.

A quanto si apprende da Bruxelles, Italia e Francia sono d’accordo per chiedere alla Commissione Ue una importante compartecipazione finanziaria per il Tav. Posizioni comuni, stando alla nota stampa, anche sul tema dello sviluppo e dell’economia legata ai motori tradizionali. “Sarà molto utile avere posizioni comuni” ha ribadito Salvini, perché Roma e Parigi sono molto vigili rispetto all’introduzione dello standard Euro 7.

Dal suo arrivo a Bruxelles ieri sera, per il Consiglio dei Trasporti dell’Unione Europea, Salvini sta sottolineando la posizione italiana su Tav e Brennero e ha chiesto che l’Europa mantenga gli impegni economici presi con l’Italia. Il tema evidenziato con grande forza è soprattutto quello del Ponte sullo Stretto, fanno sapere fonti vicino al ministro. “Per la prima volta dopo anni, sui tavoli europei torna un’opera che per l’Italia sarà fondamentale, non solo per collegare Sicilia e Calabria, ma anche per inquinare di meno aria (140.000 tonnellate di anidride carbonica emessa in meno) e mare. Dalla Commissaria e da altri colleghi europei attenzione e condivisione” ha sottolineato Salvini.

