Salvini: “Siamo pronti a correre, la manovra va approvata entro Capodanno”

“Come Lega vogliamo che la manovra si chiuda presto e bene perché aiuta milioni di famiglie in difficoltà. È che le opposizioni fanno il loro mestiere, ma la manovra va approvata assolutamente entro Capodanno. Quindi se si può discutere approfonditamente, bene, altrimenti siamo pronti a correre e a fare il 31 dicembre in Senato”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini a margine della conferenza stampa di fine anno sulla Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, Garda e Como.

Il prezioso lavoro portato avanti dal ministro Matteo Salvini sblocca opere sul territorio. Un risultato raggiunto in poco più di due mesi dall’insediamento al dicastero di Porta Pia: i lavori sulla SS4 Salaria sono strategici per gli spostamenti tra Lazio e Marche, sono attesi dai territori da tempo, e sono una risposta fondamentale per le esigenze delle nostre due regioni, così come lo sblocco dei lavori sulla E78 da Fano, direttrice adriatico tirrenica” hanno dichiarato in una nota i parlamentari della Lega Claudio Durigon, senatore e coordinatore del partito nel Lazio, e Riccardo Augusto Marchetti, deputato e coordinatore del partito nelle Marche. “Grazie a Salvini, l’Italia ricomincia a correre: le opere ripartono, cittadini e imprenditori vengono ascoltati, arriva nuovo slancio economico per le infrastrutture. E questa è la buona politica della Lega”, ha concluso Durigon.

