Salvini: “Serve un intervento urgente contro i rincari energetici, convochiamo il Parlamento e il Cdm”

“Mettiamoci d’accordo, non litighiamo almeno su questo e copiamo il modello francese dove il governo è intervenuto per bloccare l’aumento delle tariffe"

“Siamo in tempo di guerra e abbiamo bisogno di interventi urgenti” contro i rincari energetici. “Convochiamo subito il Parlamento e il Cdm. Chi dice di ‘no’ non aiuta l’Italia. Una volta risolto il problema parliamo del resto”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio elettorale a Reggio Calabria. “Mettiamoci d’accordo, non litighiamo almeno su questo e copiamo il modello francese dove il governo è intervenuto per bloccare l’aumento delle tariffe. Se lo fanno loro possiamo farlo anche noi”, ha spiegato.

Il leader leghista è anche tornato sul tema del Ponte sullo Stretto di Messina definendolo “una necessità per unire l’Italia all’Europa, no Messina a Reggio Calabria”. “Avremmo anche il vantaggio che l’Europa pagherebbe metà dei costi. Una volta che da Bruxelles ci danno una mano usiamola, cogliamo questa opportunità”, ha aggiunto.

