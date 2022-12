Salvini: “Scissione nella Lega? Sono fantasie”

"C'è una Lega in crescita, ma non parlo di fantasie giornalistiche"

“Queste sono fantasie vostre che preoccupano voi”. Lo ha detto leader della Lega Matteo Salvini, a margine di una visita nel quartiere Gratosoglio di Milano, rispondendo a chi gli ha domandato se fosse preoccupato per il rischio di una scissione interna alla Lega per via della vicinanza di alcuni consiglieri regionali al Comitato Nord. “Non c’è nessun problema, queste non sono priorità né del segretario della Lega né del Pianeta Terra. C’è una Lega in crescita, ma non parlo di fantasie giornalistiche”.

Salvini, rispondendo a una domanda dei cronisti, ha detto di essere disposto a incontrare Umberto Bossi. E ha affermato che non c’è rischio espulsioni.

Sulla possibilità che in Lombardia si vada a votare sia il 12 che il 13 febbraio, Salvini ha dichiarato: “Per me più gente vota meglio è, se si vota la domenica e anche il lunedì io sono contento. Il 12 febbraio è la data delle elezioni regionali, “mi sembra stabilita – ha sottolineato -, ma la data la porta il ministro dell’interno, noi siamo pronti”.

Un commento, poi, sulla legge di bilancio: “La manovra economica, criticata da Confindustria, Bankitalia e Cgil è giusta perché aiuta le pensioni minime, chi ha degli stipendi che non superano i 1.500 euro al mese, aiuta le partita Iva e chi non ce la fa a pagare le bollette”, ha dichiarato il vicepremier.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram