Salvini: “Preoccupato per la vita dell’esecutivo, Pd e M5s lo mettono a rischio”

Movimento cinque stelle e partito democratico mettono a rischio la vita del governo. Lo ha detto il leader della lega, Matteo Salvini, al suo arrivo al palazzo delle stelline a Milano per un evento organizzato alla lista “Lombardia ideale – Fontana presidente“. “Sono preoccupato per due cose per la vita del Governo – ha spiegato – Una è il no dei Cinquestelle ai termovalorizzatori a Roma come in Liguria. E pensare di mettere a rischio il Governo e di far cadere il Governo lasciando la monnezza per strada a Roma è qualcosa di assolutamente privo di senso. I rifiuti devono essere energia. Ci manca energia, trasformiamoli in energia, ricchezza e ambiente pulito e loro dicono no”. “Ma lo stesso Pd che, con l’ingorgo dei lavori parlamentari – ha proseguito il leader leghista – insiste sul ddl Zan e sulla riforma della legge elettorale. Ecco, mi sembra che se c’è qualcuno che mette a rischio il buon lavoro della maggioranza del Governo è il Pd con Zan e la legge elettorale e i Cinquestelle con i loro assurdi no ai termovalorizzatori”. Rispondendo a chi gli ha chiesto se sul ddl Concorrenza verranno date risposte al presidente del consiglio, Salvini ha confermato “Sì. Come abbiamo trovato un accordo evitando la tassa sulla casa e la riforma del catasto, anche sulla tutela dei lavoratori balneari troveremo l’accordo. Sulle spiagge l’accordo si trova come l’abbiamo trovato sul catasto”.

