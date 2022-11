Salvini: “Oroglioso di questi primi giorni di governo: abbiamo dato i segnali giusti”

"Ci sono progetti finanziati per centinaia di milioni di euro, conto con il mio intervento di mettere le basi per inaugurare tante infrastrutture, in Lombardia e non"

“Sono orgoglioso di questi primi 23 giorni del governo che penso abbia dato i segnali giusti e intrapreso la strada giusta”. Lo ha affermato il ministro alle infrastrutture, trasporti e della mobilità sostenibile, Matteo Salvini, durante il suo intervento dal palco dell’inaugurazione del completamento della Tangenziale Nord Milano A52. “Ci sono progetti finanziati per centinaia di milioni di euro, conto con il mio intervento di mettere le basi per inaugurare tante infrastrutture, in Lombardia e non”, ha concluso Salvini.

Durante una riunione stamattina in Regione Lombardia, l’assessore alla casa ed housing sociale Alan Rizzi mi ha confermato che ci saranno zero aumenti sulle bollette per chi abita nelle case popolari”, ha affermato Salvini.

