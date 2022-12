Salvini lancia la campagna elettorale della Lega per il Lazio: “Il candidato? Basta che sia bravo”

Al via la campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali del Lazio. All’hotel Ergife di Roma, sulla via Aurelia, il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha sollecitato gli alleati, e Fratelli d’Italia in particolare, a fare in fretta sulla scelta del candidato alla presidenza del centrodestra. “Noi siamo solo ansiosi di partire, la squadra della Lega è pronta e nel Lazio si può vincere. Ci vuole un candidato bravo, perché la sinistra negli ultimi anni non ha dato al Lazio tutta l’attenzione merita. A me basta che sia bravo”, ha detto Salvini. “Auspico che in pochi giorni arrivino, dagli amici del centrodestra le proposte, che noi sosterremo. Contiamo che entro fine settimana si arrivi a una ipotesi sul nome”, ha aggiunto.

Ad aprire l’evento all’Ergife è stato il segretario romano della Lega, Davide Bordoni: “Tra pochi giorni ci sarà un appuntamento importante per cambiare la nostra Regione, finalmente è terminata l’era Zingaretti, dieci anni senza risolvere problemi come sanità, trasporti e ambiente e con un’occupazione di poltrone che continua anche in questi ultimi giorni che mancano da qui al voto – ha spiegato -. La Lega è impegnata su Roma, dove c’è un sindaco eletto un anno fa che ha cambiato poco o nulla, è addormentato e sembra non conoscere e non capire i grandi problemi ma anche le potenzialità della città, mentre il governo con il ministro Salvini ha giustamente riconosciuto alla città risorse economiche importanti, a partire dai 2,2 miliardi per completare la Metro C”. Presente anche il segretario della Lega del Lazio, Claudio Durigon: “La squadra della Lega c’è. Il cambiamento lo faremo, e lo faremo con voi”, ha detto.

Numerosi gli interventi degli eletti della Lega, tra cui quelli della deputata Simonetta Matone, l’ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, i consiglieri regionali, comunali e municipali. A rappresentare la Lega del Campidoglio è intervenuto il capogruppo, Fabrizio Santori: “Ringrazio tutti coloro che si impegnano ogni giorno per la crescita della Lega e speriamo di governare la Regione Lazio in tempo breve. Siamo una bella e importante famiglia in cui tutti si mettono a disposizione. Se siamo stati eletti lo dobbiamo a chi ci ha dato e ci dà sostegno inviandoci proposte ogni giorno. Abbiamo un sindaco inesistente a Roma, lo abbiamo visto l’ultima volta in Aula per Vasco Rossi”, ha detto. Per la Lega in Regione Lazio, ha preso la parola, il consigliere Giuseppe Cangemi: “Se gli amici di Fratelli d’Italia ci facessero sapere chi sarà il candidato sarebbe più facile portare avanti questa campagna elettorale almeno in maniera più ordinata. Noi siamo partiti, siamo molto radicati sul territorio ma abbiamo anche bisogno di certezze”, ha affermato.

