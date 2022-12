Salvini: “Il centrodestra diviso solo in una quindicina di comuni su 970 al voto”

“Su 970 comuni che vanno al voto, il centrodestra non ha trovato unità in una quindicina” ma in questi pochi casi è stato comunque “un errore quello di Fratelli d’Italia di andare da soli in alcune città”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervento a “L’aria che tira” su La7. “I cittadini ci chiedono unità e io lavoro per unire: oggi sarò a Verona a sostenere un candidato di Fd’I anche per dimostrare unità”, ha aggiunto Salvini ricordando che “spesso le divisioni sono a sinistra”.

“La squadra del centrodestra vale, spero siano finite le polemiche da parte di qualcuno, che deve solo lavorare per la squadra e quindi sono ben contento se vince un candidato di Forza Italia o di Fratelli d’Italia” ha detto ancora. “Siccome credo nel centrodestra unito che governerà il Paese l’anno prossimo, questa sera vado appositamente a Verona a sostenere un candidato di Fratelli d’Italia, con la leader di Fratelli d’Italia, insieme a Luca Zaia, perché per me vince la squadra e non i singoli” ha concluso Salvini.

“Se la sinistra avesse pudore avrebbe già ritirato il suo candidato, perché uno che scriveva che Israele è una merda e che gli israeliani non hanno diritto di stare su questa terra mi sembra una cosa fuori dal mondo, soprattutto in tempi di guerra, quando alle parole di odio dovrebbero subentrare parole di pace”. “Sto e stiamo lavorando per cercare di fermare le armi dei russi e riportare il mondo in pace, avere un candidato sindaco, in una città peraltro storica e medagliata, che significa apertura mentale e generosità, come Sesto San Giovanni, che la sinistra sia rappresentata da chi usa questi toni di disprezzo e di violenza è veramente imbarazzante”. “Di Stefano, la Lega e il centrodestra vinceranno a Sesto San Giovanni come in tante altre città per quello che hanno fatto, non per quello che dicono gli altri”, ha concluso.

