Salvini: “I primi doni del 2023 saranno le vittorie nel Lazio e in Lombardia”

Matteo Salvini ne è certo: il centrodestra vincerà la tornate elettorale di febbraio 2023. Intervenuto in collegamento video alla festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia, in corso a Roma, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha affermato: “I primi doni del 2023 sono due vittorie elettorali nel Lazio, dove torneremo a governare, e in Lombardia, dove continueremo a governare”.

Giorgia Meloni – ha poi detto Salvini – “ha l’onore e l’onere di essere presidente del Consiglio e lo sarà a lungo. Lavoreremo almeno per i prossimi 5 anni”, ha assicurato. “Provano a farci litigare ma non ci riescono: sono orgoglioso di essere parte di questa splendida squadra” di governo.

