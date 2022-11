Elezioni, nelle liste della Lega anche Giorgetti e Crippa. Salvini: “Mi candido a Milano”

Il capogruppo della Lega Riccardo Molinari correrà in Piemonte, il ministro uscente Giancarlo Giorgetti in Lombardia. Sempre in Lombardia, tra gli altri ci sarà spazio per il vicesegretario della Lega Andrea Crippa. E’ quanto riferisce il Carroccio. L’altro vicesegretario Lorenzo Fontana sarà schierato in Veneto. Tra i volti nuovi, nel Lazio si segnala Simonetta Matone.

“Dono il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste. E penso che saranno delle belle liste. È riconfermata tutta la squadra della Lega di governo, mentre vedo che a sinistra ci sono polemiche che vanno avanti da giorni”. Lo ha detto il leader della lega Matteo Salvini, al suo arrivo alla sede Avis di Milano. “Fra i nuovi innesti – ha spiegato – ci saranno diversi sindaci. E poi sono orgoglioso di alcuni sì della società civile. Ci sono sindaci e amministratori locali, che se hanno gestito bene le loro comunità possono fare altrettanto bene i parlamentari. Io penso che con oggi avremo chiuso tutte le liste in tutta Italia”. Salvini ha poi confermato che “io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano. Mi chiedono di candidarmi anche in altre Regioni, dalla Calabria, alla Puglia, alla Sicilia, alla Calabria, al Lazio. Non posso essere ovunque. Ne sceglierò alcune e poi fra 37 giorni finalmente scelgono gli italiani. E poi penso che per cinque anni ci sarà un Parlamento rinnovato e stabile e un governo rinnovato e stabile”.

“Io penso alla squadra e la squadra è il centrodestra che è vincente e compatto, mentre la sinistra è divisa in quattro. E poi io ho sempre l’ambizione, la speranza e la convinzione che la Lega possa essere il traino di questa squadra di centrodestra e, com’è giusto che sia, chi prende un voto in più avrà l’onore di prendere per mano questo Paese”, ha detto Salvini rispondendo a chi gli ha fatto notare che Fratelli d’Italia è avanti di oltre 10 punti nei sondaggi e se ritenga che ci sia possibilità di recupero. “Lasciamo scegliere gli italiani, non qualche giornalista o qualche sondaggista. Gli italiani il 25 settembre sceglieranno e io penso che sceglieranno bene”, ha aggiunto.

“La Russia non influirà minimamente sul voto degli italiani, sceglieranno operai, casalinghe, studenti e pensionati con la loro testa – ha proseguito – se veramente a sinistra c’è qualcuno che pensa che Paesi stranieri possano condizionare il voto degli italiani manca di rispetto agli italiani”, ha detto il leader della Lega rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulla richiesta del segretario del Pd, Enrico Letta, che gli ha chiesto di cancellare gli accordi politici con Mosca dopo le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev. “Al governo ben prima di me qualcuno che ha fatto affari e accordi commerciali con la Russia c’è e penso proprio alla sinistra”, ha concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram