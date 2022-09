Salvini: “Cambieremo l’Italia”

“Cinque anni insieme per cambiare l’Italia”. Matteo Salvini ci crede, sa che questa è la partita della vita e per affrontarla nel modo giusto ha percorso migliaia di chilometri lungo la penisola senza due palle al piede: l’ideologia e il bus elettrico. A due giorni dal voto tira le somme in una intervista a “La VeritĂ ”, detta le prioritĂ , rassicura sul ruolo internazionale dell’Italia, demolisce le utopie green, chiede aiuti concreti contro il caro bollette, smussa gli spigoli con gli alleati e dice agli italiani che “la stagione dei tecnici è finita”.

Forse torna il primato della politica, di sicuro tornano a contare gli elettori. Ecco i tre punti forti della Lega di governo: “Prima di tutto, provvedimenti urgenti contro il caro energia. Nei primi 100 giorni ci occuperemo di Quota 41 per cancellare l’odiosa legge Fornero, ripresenteremo i decreti Sicurezza, realizzeremo la pace fiscale, inizieremo a mettere mano alla riforma fiscale e mi riferisco al rafforzamento ed estensione della flat tax. Fra i primi provvedimenti ci dovrĂ essere anche la concessione dell’autonomia alle regioni che l’hanno chiesta per rendere piĂą competitivi i territori e modernizzare il Paese”.

Quanto al suo ruolo, il segretario della Lega sottolinea che ” verrĂ deciso dagli italiani, sarei onorato di poter guidare il Paese. Agli alleati chiedo solo di poter governare insieme cinque anni, ma non c’è nemmeno bisogno di domandarlo. Con Giorgia e Silvio il rapporto è solido, ma chi sceglie la Lega spinge chiaramente su alcuni punti come lo stop al caro bollette, l’autonomia regionale, la rottamazione delle cartelle esattoriali per salvare almeno 15 milioni di italiani che hanno avuto problemi col fisco (pur essendo in buonafede) e ora non possono essere massacrati”. Quanto alla Russia, “la Lega ha votato tutti i provvedimenti a sostegno dell’Ucraina e per sanzionare la Russia. Chiedo, però, che l’Europa intervenga per tutelare famiglie e imprese italiane che subiscono le conseguenze delle sanzioni, come successo durante la crisi covid”, ha concluso Salvini.

