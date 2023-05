Salvini: “Berlusconi l’ho visto bene, ha ancora tanto da dire e da dare”

"Settimana prossima come centrodestra unito chiuderemo la campagna elettorale in Lombardia a Brescia e conto che ci sarà il suo fondamentale e insostituibile contributo"

Il ministro delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, ha spiegato di aver visto “bene” il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervenuto ieri in videomessaggio alla convention milanese di Forza Italia. “Ha ancora tanto da dire e da dare. Settimana prossima come centrodestra unito chiuderemo la campagna elettorale in Lombardia a Brescia e conto che ci sarà il suo fondamentale e insostituibile contributo” ha aggiunto. Ne ha parlato con la stampa a margine dell’assemblea nazionale quadri dirigenti della Fiva, alla sede di Confcommercio a Milano.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram