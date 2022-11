Sahara occidentale, Di Maio: “L’Italia sostiene una soluzione politica mutualmente accettabile”

L’Italia sostiene gli sforzi del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e del suo inviato personale, Staffan de Mistura, “per raggiungere una soluzione politica giusta, realista, pragmatica, sostenibile e mutualmente accettabile alla questione del Sahara occidentale fondata sul compromesso”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando a Marrakech dopo un incontro con il collega marocchino, Nasser Bourita, prima della riunione ministeriale della Coalizione globale per sconfiggere lo Stato islamico (Coalizione globale anti-Daesh). “Ho salutato gli sforzi seri e credibili compiuti dal Marocco nel quadro delle Nazioni Unite e ho invitato tutte le parti a rinnovare l’impegno in segno di realismo di compromesso”, ha aggiunto Di Maio.

Italia e Marocco, ha spiegato, vantano un “grande dinamismo” delle relazioni bilaterali e un “eccellente livello di cooperazione bilaterale in tutti i settori, in particolare quello politico, diplomatico, della sicurezza e della lotta contro il terrorismo”. “Ho voluto sottolineare il ruolo svolto da Rabat come polo di democrazia e stabilità nella regione del Sahel e del Mediterraneo allargato, grazie alle riforme attuate sotto la guida di sua maestà Mohammed VI”, ha detto Di Maio.

A proposito del conflitto in Ucraina Di Maio ha ribadito come sia necessario inviare a Mosca “messaggi chiari in favore della pace e dell’impegno per negoziati costruttivi” e allo tesso tempo “riavviare i tavoli negoziali tra Russia e Ucraina per raggiungere innanzitutto il cessate il fuoco duraturo, così da mettere il salvo civili innocenti e avviare dunque un percorso che porti alla fine delle ostilità”. “Insieme lavoriamo per raggiungere la pace tramite una soluzione diplomatica che porti alla de-escalation del conflitto”, ha aggiunto Di Maio. Il ministro ha aggiunto che l’Italia lavora per mitigare l’impatto della guerra in Ucraina sulla sicurezza alimentare delle popolazioni vulnerabili. “E’ necessario limitare l’impatto della guerra in tema di sicurezza alimentare. Su questo l’Italia è fortemente impegnate e stiamo lavorando assieme alla Fao (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) per la messa a punto dei meccanismi necessari a limitare l’impatto sulle popolazioni vulnerabili”, ha concluso Di Maio.

